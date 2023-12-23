Треть россиян подключили оповещение об ограничении выезда приставами

Речь идет о сервисе "Ход снятия ограничения выезда из России"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти треть россиян подключили на госуслугах сервис уведомления о вынесении приставами постановления об ограничении права выезда за рубеж из-за долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Сервис "Ход снятия ограничения выезда из России", который позволяет мгновенно получить на главной странице личного кабинета на портале государственных и муниципальных услуг уведомление об ограничении права выезда за рубеж, как и о снятии ограничения, был запущен ФССП и Минцифры в июле прошлого года. "С момента его запуска от граждан поступило 47,7 млн заявлений о предоставлении информации о ходе снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации", - сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Это составляет треть всех жителей России и половину всех пользователей портала госуслуг.