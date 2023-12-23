В ФССП сообщили, что почти 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж из-за долгов

По информации службы, в декабре 2022 года ограничение выезда действовало в отношении 8 млн должников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников", - сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

В 2017 году перед Новым годом невыездными из-за долгов были 1,8 млн россиян, в 2018 году - 3 млн, в 2020 году - 4,1 млн. Пиковым стал минувший год - в декабре 2022 года ограничение выезда действовало в отношении 8 млн должников.

Только в Москве за 11 месяцев этого года было вынесено 742 тыс. постановлений об ограничении выезда, более половины продолжают действовать перед новогодними праздниками.

С октября этого года был отменен шестимесячный срок действия постановления приставов о временном ограничении права выезда за рубеж (после которого при неисполнении обязательств по погашению долга приставы выносили новое постановление), теперь они стали бессрочными и действуют до погашения задолженности и завершения исполнительного производства.