Запорожская область присоединится к программе "Страна для детей"

Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, она включает в себя профилактику и борьбу с травлей в учебных заведениях

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Запорожская область станет участником программы "Страна для детей", которая включает в себя профилактику и борьбу с травлей в учебных заведениях. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожская область станет участником стратегической программы "Страна для детей", которая включает в себя профилактику и борьбу с травлей в учебных учреждениях, развитие детской инфраструктуры, в том числе инклюзивной, поддержку развития системы детских оздоровительных лагерей", - написал Балицкий.

Он добавил, что также провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой.

"Обсудили вопросы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Запорожской области, вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления, обеспечения психологической помощи детям с посттравматическим синдромом", - уточнил Балицкий.