Аэропорт Сочи начал принимать уходившие на запасные аэродромы из-за непогоды рейсы

Одним из первых совершил посадку борт из Сургута

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Сочи, работающий по фактическим погодным условиям, начал принимать рейсы, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В настоящий момент метеоусловия позволяют экипажам воздушных судов совершать посадки в Сочи. Первый из самолетов, ушедших на запасные аэродромы (рейс 511 Сургут - Сочи авиакомпании Utair), благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Еще три борта вылетели с запасных аэродромов. Составлено расписание приема всех рейсов", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным Росавиации, по состоянию на полдень субботы, за запасные аэродромы ушли 23 самолета. В Сочи наблюдаются боковой ветер и сильные осадки.

В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри высота волн может достигать 6 м.