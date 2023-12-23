В Астрахани туман привел к задержке четырех рейсов

Один из самолетов выполнял рейс из Баку

АСТРАХАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Прибытие четырех самолетов, направляющихся в Астрахань, задерживается из-за сильного тумана в районе аэропорта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Астрахань" Анастасия Голодова.

"В настоящий момент из-за погодных условий в Астрахани, сильный туман, задерживается четыре рейса на прилет, следующих из Баку, Москвы (Шереметьево, Внуково) и Санкт-Петербурга", - сообщила Голодова.

Международный аэропорт Астрахань - системообразующее предприятие в области. По данным пресс-службы аэропорта, с начала года через него перевезены около 700 тыс. человек. География полетов насчитывает 15 направлений. Самыми популярными помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Актау и Сочи.