МЧС заявило, что семь регионов могут 23 декабря остаться без света и связи из-за непогоды

В их число вошли Калининградская область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семь регионов России в субботу могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды. Об этом предупредили в МЧС РФ.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в СЗФО на территории Калининградской области, где порывы ветра могут достигать 25 м/с", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в перечень регионов с риском ЧС вошли Краснодарский край, где в субботу ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер с порывами до 28 м/с, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария - очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне прогнозируются порывы ветра 30-32 м/с, по высокогорью до 38 м/с.

МЧС России рекомендует во время сильного ветра обходить деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Во время гололеда лучше воздержаться от езды на личном автотранспорте. "Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари", - советуют в ведомстве. Пешеходам рекомендует не выходить резко на дорогу перед близко идущим транспортом.