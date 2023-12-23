Беглов подарил Мариуполю книги об истории Санкт-Петербурга

В их числе сборник эссе и стихотворений "Азбука блокадного Ленинграда" Евгения Лукина, историческая книга "Имперский Петербург" Феликса Лурье и издание "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подарил врио главы администрации города-побратима Мариуполя Олегу Моргуну книги об истории Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Встреча Беглова и Моргуна прошла на Международной выставке-форуме "Россия" на стенде ДНР в рамках дня Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербург - город-побратим, мы многое делаем в Мариуполе, но <...> и Мариуполь помогает нам. <...> Мы хотим передать подарки [книги]", - сказал Беглов.

Среди подаренных губернатором книг - сборник эссе и стихотворений "Азбука блокадного Ленинграда" Евгения Лукина, историческая книга "Имперский Петербург" Феликса Лурье и издание "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест". В свою очередь Моргун также передал Беглову подарки из Мариуполя, а также от главы ДНР Дениса Пушилина.

Моргун отметил значительный вклад Санкт-Петербурга в развитие Мариуполя, в том числе в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, дорог, спортивных и культурных объектов. Беглов же подчеркнул, что Санкт-Петербург активно принимает на каникулы детей из Мариуполя. "Мы видим детей, которые своими глазами видели войну, которые пережили войну - у них надо учиться мужеству", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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