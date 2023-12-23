Российские военнослужащие оказывают помощь оставшимся без воды жителям ДНР

В МО РФ отметили, что задействовано до пяти машин

ТАСС, 23 декабря. Военнослужащие группировки войск "Восток" ежедневно оказывают помощь в доставке питьевой воды жителям города Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) в условиях отключения электроэнергии из-за непогоды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие осуществляют ежедневный подвоз воды на автоцистернах АЦПТ-10 на базе автомобиля КАМАЗ для нужд жителей города [Волноваха]. В оказании помощи населению задействовано до пяти машин, которые осуществляют подвоз питьевой воды в разные районы города средним объемом более 70 куб. м ежедневно", - говорится в распространенном сообщении.

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15 декабря Минэнерго РФ сообщало, что серьезное ухудшение погоды в некоторых регионах России привело к отключениям потребителей от электроснабжения, их количество достигало 679 тыс. Позже глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому последствия непогоды 15 декабря отнесены в разряд региональной чрезвычайной ситуации.

Согласно данным Минэнерго, на 21 декабря число отключенных от электроснабжения потребителей в ДНР и ЛНР составляло более 100 тыс. человек.