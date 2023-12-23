Специалисты из Петербурга восстановят 23 объекта в Мариуполе в 2024 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Петербургские специалисты в 2024 году восстановят 23 объекта в Мариуполе. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В планах на 2024 год - восстановление 23 объектов. В их числе общежитие, драматический театр, гостиница, здание Пенсионного фонда, реабилитационный центр для детей-инвалидов, корпус вспомогательных служб больничного городка, две бани, диагностический корпус медико-санитарной помощи и спортивный комплекс с бассейном", - сказал Беглов.

В субботу петербургский губернатор осмотрел стенд Донецкой Народной Республики на выставке "Россия" вместе с врио главы Мариуполя Олегом Моргуном. Тот поблагодарил петербуржцев и власти города-побратима за оказываемую помощь в восстановлении Мариуполя. "Как только закончились боевые действия, был подписан договор о побратимстве - сразу началось восстановление больниц, школ, детских садов, спортивных и культурных объектов, транспорта, жилого фонда. Александр Беглов регулярно приезжает сам, инспектирует ход работ. На все просьбы руководства города и республики - ни разу не было отказа. Огромное спасибо петербуржцам", - сказал Моргун.

В этом году при поддержке специалистов из Северной столицы в Мариуполе было запущено трамвайное движение, открыты взрослая и детская поликлиники, онкологический корпус, благоустроены парки и скверы, установлен памятник Александру Невскому, восстановлены и открыты новые фонтаны, созданы три отделения МФЦ. 15 декабря начала работу восстановленная петербуржцами пожарно-спасательная часть, а в феврале следующего года планируется открыть еще одну.

Побратимские отношения между Санкт-Петербургом и Мариуполем были установлены в июне 2022 года. Петербург помогает в реконструкции социальных и культурных объектов и инженерных коммуникаций Мариуполя. Он взял шефство над Октябрьским районом донецкого города, рассматривается также возможность восстановления социальных объектов в Ильичевском районе, а также восстановление театра. Из Санкт-Петербурга в Мариуполь регулярно отправляется гуманитарная помощь, петербургские лагеря на каникулах принимают на отдых школьников из города-побратима.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.