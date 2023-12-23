На Колыме встретили новый год по корякским традициям

Народы севера провели традиционные национальные обряды "Хололо", "Лаутэн" и "Уляу"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Кочующие народы - коряки и чукчи - встретили Корякский Новый год в этнопарке Магадана традиционными национальными обрядами, играми и северными многоборьями. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

"Сегодня, 23 декабря, на Колыме встретили Корякский Новый год "Туйгивин", который с самых древних времен отмечают в дни зимнего солнцестояния", - говорится в сообщении.

В этот день народы севера на берегу Охотского моря в этнопарке "Дюкча" провели традиционные национальные обряды "Хололо", "Лаутэн" и "Уляу", северные многоборья и национальные игры. Также на празднике выступили творческие коллективы из Магаданской области и Камчатки.

"Туйгивин" отмечают в дни зимнего солнцестояния. С этого дня коряки ведут отсчет Нового времени. Люди радуются возвращению света и благодарят духов. Традиционные занятия коряков - морской зверобойный промысел и оленеводство. Как только покроются льдом реки и море, в поселениях танцуют "Хололо" и чествуют морских охотников, этот обычай означает окончание морского зверобойного промысла.