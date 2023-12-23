В Папской академии жизни не видят опасности в синтетической пище

По словам президента академии Винченцо Пальи, новые технологии не противоречат божьему мирозданию

РИМ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новых технологий, в том числе в области производства продовольствия, не стоит опасаться, они не противоречат божьему мирозданию. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Папской академии жизни монсеньор Винченцо Палья.

"Не стоит сторониться и бояться вопроса о так называемой синтетической пище. Испокон веков человек использовал технологии для добычи и приготовления еды. Любое изобретение в области продовольствия и обеспечения им приветствуется, если не несет вред здоровью и ведет к более справедливому обществу, ориентированному в первую очередь на помощь беднейшим слоям населения и сохранение экосистемы, в которой мы обитаем", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он не видит ничего удивительного в обсуждении и спорах о воздействии синтетического производства продуктов на окружающую среду. "Такие дискуссии возникают всегда, когда новые технологии проходят стадию эксперимента. За этой темой нужно внимательно следить", - считает иерарх.

На вопрос о том, не приведет ли синтетическое производство к тому, что не будет больше необходимости в животноводстве, что постепенно исчезнут овцы, коровы, куры, что противоречит божьему мирозданию, монсеньор решительно ответил, что это не так. "Жизнь не является фиксированным и предопределенным действием (в противном случае нам пришлось бы есть только овощи, как написано в Книге Бытия 1:29). Бог вверяет свое мироздание человеку, чтобы он мог ответственно заботиться о нем, и дает ему весь разум и страсть, чтобы жить на этой планете справедливым и достойным образом. Технологическое развитие, в том числе в области производства продовольствия, является частью этой ответственности, которой наделяет Всевышний", - сказал президент Папской академии жизни.

Он также не видит повода говорить о том, что эти технологии могут пойти дальше и привести к клонированию людей. "Одно дело - создавать при помощи биореактора элементы эпидермиса для операций по трансплантации, что уже практикуется в случае тяжелых ожогов, или делать мясо для употребления в пищу, что также экспериментируется с должной осторожностью, другое дело - клонировать людей", - сказал Палья. Нет никаких возражений и против роботов, которые "заменяют людей в утомительной и механической работе", добавил он.

Он убежден, что все верующие призваны, как учит Евангелие, сохранять и защищать человеческую жизнь, "особенно и прежде всего в наш технологический век, как дающий много надежд, так и требующий большой проницательности".

Полемика по поводу синтетического мяса

Правительство Италии ранее запретило производство, продажу и импорт синтетических продуктов. Это вызвало критику со стороны представителей прогрессивного общества, а также возражения ученых, отстаивающих, что синтетическое мясо безопасно, не ведет к выбросу парниковых газов, как животноводство, а также может решить проблемы продовольственной безопасности.

На прошедшей в Дубае Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии, посвященной продовольственной безопасности, высказалась против "синтетической лабораторной пищи", последствия для здоровья от которой до конца не изучены. В частности, она отметила, что такие продукты не могут стать решением для голодающих стран Африки. Она подчеркнула, что научные исследования необходимо направить на выработку устойчивых к изменениям климата культур и сельскохозяйственных технологий.