Вузы Петербурга реализуют технологические проекты стоимостью 300 млрд рублей

Губернатор города Александр Беглов отметил, что вузовские проекты способствуют выполнению поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре вуза Санкт-Петербурга - Университет ИТМО, СПбГУ, политех и морской технический университет - в ближайшие годы реализуют проекты с общей суммой инвестиций около 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на открытии дня Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Общие инвестиции в новые проекты Университета ИТМО, СПбГУ, политехнического и морского университетов составят 300 млрд рублей. Вузовские проекты способствуют выполнению поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета и лидерства России. Наш город - промышленный мегаполис, большими темпами развивается промышленность. Но нужна еще и научная база, нужны молодые кадры, нужны студенты, нужны умные головы, которые мы приглашаем в наш город", - сказал Беглов.

О проектах

Губернатор напомнил о начале строительства в конце августа "ИТМО-хайпарка" - научно-образовательный комплекс был заложен в городе-спутнике Петербурга Южном. На площади в 86 га расположится передовой IТ-кластер с кампусами, технологической долиной и бизнес-парком для резидентов в сфере IT. В нем будут учиться 6 тыс. студентов и работать около 12 тыс. специалистов. Сдача первой очереди проекта, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 года.

Строительство большого кампуса в Пушкинском районе города планирует СПбГУ - в проект "Невская дельта" будут вложены более 98 млрд рублей со стороны частного инвестора в лице "Газпромбанка", а также 80 млрд рублей из городского бюджета. На территории в 100 га университет вместе с технологическими партнерами разместит научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк, кросс-функциональные центры. Направлениями деятельности станут экологическая и энергетическая безопасность, зеленые и агробиотехнологии, фармацевтика и генетические технологии, цифровизация производств.

Федеральный технополис "Передовые цифровые и производственные технологии" ("Технополис политех") создают на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Он призван обеспечивать подготовку инженерно-исследовательских команд для высокотехнологичной промышленности. Ожидается, что технополис будет доступен и для других вузов, в том числе зарубежных, а также научных организаций, бизнеса и горожан. Кампус технополиса построят к 2027 году в рамках государственно-частного партнерства с группой ВТБ, предполагаемый объем инвестиций составляет 25 млрд рублей.

Инновационный научно-технологический центр Морского технического университета ("Корабелки") получил проектное название "Приморская долина" - он будет ориентирован в том числе на разработку и внедрение технологий для освоения шельфа в Арктике. Основными частными партнерами в создании ИНТЦ выступили компании "Газпром" и "Газпромнефть". На базе университета в Приморске (Ленинградская область) и рядом с главным корпусом вуза в Кировском районе Санкт-Петербурга планируется разместить технопарк, кластеры по созданию элементной базы для электроники и оптоэлектроники, разработке и строительству приборов - систем, установок, роботов для непосредственной работы на шельфе, испытательный полигон и образовательную площадку.