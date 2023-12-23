23 декабря, 13:26
Международная выставка-форум "Россия"

Вузы Петербурга реализуют технологические проекты стоимостью 300 млрд рублей

Губернатор города Александр Беглов отметил, что вузовские проекты способствуют выполнению поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре вуза Санкт-Петербурга - Университет ИТМО, СПбГУ, политех и морской технический университет - в ближайшие годы реализуют проекты с общей суммой инвестиций около 300 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на открытии дня Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Общие инвестиции в новые проекты Университета ИТМО, СПбГУ, политехнического и морского университетов составят 300 млрд рублей. Вузовские проекты способствуют выполнению поставленной президентом задачи по достижению технологического суверенитета и лидерства России. Наш город - промышленный мегаполис, большими темпами развивается промышленность. Но нужна еще и научная база, нужны молодые кадры, нужны студенты, нужны умные головы, которые мы приглашаем в наш город", - сказал Беглов.

О проектах

Губернатор напомнил о начале строительства в конце августа "ИТМО-хайпарка" - научно-образовательный комплекс был заложен в городе-спутнике Петербурга Южном. На площади в 86 га расположится передовой IТ-кластер с кампусами, технологической долиной и бизнес-парком для резидентов в сфере IT. В нем будут учиться 6 тыс. студентов и работать около 12 тыс. специалистов. Сдача первой очереди проекта, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 года.

Строительство большого кампуса в Пушкинском районе города планирует СПбГУ - в проект "Невская дельта" будут вложены более 98 млрд рублей со стороны частного инвестора в лице "Газпромбанка", а также 80 млрд рублей из городского бюджета. На территории в 100 га университет вместе с технологическими партнерами разместит научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк, кросс-функциональные центры. Направлениями деятельности станут экологическая и энергетическая безопасность, зеленые и агробиотехнологии, фармацевтика и генетические технологии, цифровизация производств.

Федеральный технополис "Передовые цифровые и производственные технологии" ("Технополис политех") создают на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Он призван обеспечивать подготовку инженерно-исследовательских команд для высокотехнологичной промышленности. Ожидается, что технополис будет доступен и для других вузов, в том числе зарубежных, а также научных организаций, бизнеса и горожан. Кампус технополиса построят к 2027 году в рамках государственно-частного партнерства с группой ВТБ, предполагаемый объем инвестиций составляет 25 млрд рублей.

Инновационный научно-технологический центр Морского технического университета ("Корабелки") получил проектное название "Приморская долина" - он будет ориентирован в том числе на разработку и внедрение технологий для освоения шельфа в Арктике. Основными частными партнерами в создании ИНТЦ выступили компании "Газпром" и "Газпромнефть". На базе университета в Приморске (Ленинградская область) и рядом с главным корпусом вуза в Кировском районе Санкт-Петербурга планируется разместить технопарк, кластеры по созданию элементной базы для электроники и оптоэлектроники, разработке и строительству приборов - систем, установок, роботов для непосредственной работы на шельфе, испытательный полигон и образовательную площадку.

  

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургМеждународная выставка-форум "Россия"