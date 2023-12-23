В Киеве снесли памятник, посвященный восстанию красных рабочих против Центральной Рады

Его демонтировали с постамента над братской могилой участников этих событий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Памятник, посвященный Январскому восстанию 1918 года, когда рабочие киевского завода "Арсенал" восстали против Центральной Рады Украинской Народной Республики (УНР), демонтирован с постамента над братской могилой участников этих событий. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Киева.

"Сотрудники КП [коммунального предприятия] "Киевблагоустройство" демонтировали <…> памятник участникам вооруженного восстания 1918 года", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Указанный памятник посвящен Январскому восстанию - вооруженному выступлению рабочих киевского завода "Арсенал", отстаивавших интересы советской власти, против Центральной Рады УНР, провозгласившей свою независимость. Восстание началось 29 января и завершилось 4 февраля 1918 года (с 16 по 22 января по старому стилю) после его подавления украинскими войсками. После установления, в феврале, в городе Советской власти останки павших рабочих с почестями перезахоронили в Мариинском парке Киева. В 1967 году над братской могилой был установлен обозначенный памятник.

Ранее в Киеве коммунальные службы демонтировали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.