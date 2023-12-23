На западе Украины ликвидировали общину канонической УПЦ

По данным Союза православных журналистов, это была единственная в городе Надворная община Украинской православной церкви

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти города Надворная Ивано-Франковской области ликвидировали единственную общину канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил мэр Зиновий Андрийович на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Официально <…> ликвидировали деятельность церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца в нашей общине", - написал он.

По данным Союза православных журналистов, это была единственная в городе община Украинской православной церкви.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства. По информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, в стране насчитывается не менее 5-6 млн прихожан УПЦ.