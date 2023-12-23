Во Франции допросили экипаж задержанного самолета с 300 индийцами

Адвокат авиакомпании Legend Airlines Лилиана Бакайоко отметила, что авиаперевозчик намерен подать жалобу в связи с задержанием

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы допросили членов экипажа самолета, который был задержан в четверг в аэропорту Ватри (департамент Марна) из-за подозрений в нелегальной перевозке людей. Об этом заявила адвокат румынской авиакомпании Legend Airlines, владеющей самолетом, Лилиана Бакайоко в эфире телеканала BFMTV.

"Допросы членов экипажа завершены, теперь они могут свободно передвигаться. Никто из них не взят под стражу, у них нет никаких ограничений со стороны французского государства относительно их права на свободное передвижение", - отметила она, добавив, что авиаперевозчик намерен подать жалобу в связи с задержанием самолета.

По словам защитника, Legend Airlines лишь предоставляет услуги перевозки "фирме, зарегистрированной вне Европейского союза", заказавшей этот полет. Ее название адвокат не раскрыла, добавив, что перевозчик "уже выполнял для нее аналогичные рейсы".

Ранее радиостанция France Bleu сообщила, что аэропорт Ватри, расположенный к востоку от Парижа, был закрыт на сутки в связи с задержанием самолета, на борту которого находились более 300 выходцев из Индии. Самолет сел во Франции для дозаправки, однако после анонимного сообщения о возможном нахождении на борту нелегалов было решено задержать вылет и провести проверку. На время расследования пассажиров разместили в зале ожидания, из-за чего пришлось остановить прием других рейсов начиная с утра пятницы.

Двух пассажиров задержали для дачи показаний. В случае подтверждения их участия в "деятельности организованной преступной группы" и в "нелегальной переправке людей" им может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до €3 млн.

Ссылаясь на источники, агентство AFP сообщило, что индийские пассажиры, возможно, планировали отправиться в Америку, чтобы попытаться нелегально попасть в США или Канаду.