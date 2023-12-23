Снятый с мелководья сухогруз под флагом Белиза поставили на якорь на рейде порта Кавказ

Морспасслужба успешно завершила спасательную операцию с теплоходом Blue Shark

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" успешно завершили спасательную операцию с теплоходом Blue Shark, который еще в ноябре был штормом выброшен на мель. Судно поставлено на якорь на рейде порта Кавказ, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

"Морспасслужба успешно завершила спасательную операцию под Анапой, сняв с мели сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Blue Shark стал на якорь в согласованном районе на рейде порта Кавказ. Флот Морспасслужбы вернулся на базу", - говорится в сообщении.

Ранее судовладелец подписал соглашение с Морспасслужбой о проведении операции по снятию судна с мелководья. Поздно вечером 22 декабря спасателям удалось снять сухогруз с мели, его отбуксировали в чистую воду для проверки работоспособности систем. Капитан Blue Shark доложил, что главный двигатель исправен. Завершить манипуляции с буксирным концом ранее днем 23 декабря было невозможно из-за шторма. Было принято решение поставить судно на якорь в районе порта Кавказ, в дальнейшем теплоход сможет продолжить маневрирование сам.

Сухогруз под флагом Белиза с 21 членом экипажа на борту штормом сорвало с якорей и выбросило на мель в районе Витязево под Анапой около 01:00 27 ноября. Среди членов его экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта, никто из них не пострадал. Перед инцидентом судно находилось в морском порту Тамань, где на него грузили ячмень для отправки в Египет. На борту сухогруза находится 2,8 тыс. тонн ячменя. В момент происшествия судно находилось в 440 м от берега. У него были проблемы с двигателем.