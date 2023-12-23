В Москве атмосферное давление понизилось до экстремальных значений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в течение предновогодней недели погода будет мрачной

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Атмосферное давление в субботу в Москве сильно понизилось и приблизилось к рекордным значениям. В предновогоднюю неделю оно будет оставаться низким, поэтому погода будет "мрачноватая", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 мм ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 мм ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 мм не хватило", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в течение всей предновогодней недели атмосферное давление будет оставаться низким в столице.

"На 15-20 мм ртутного столба оно будет ниже нормы в среднем. Поэтому погода по-прежнему будет мрачноватая, тускловатая, но все-таки уже будет снежок выпадать. Сугробы начнут подрастать", - отметил метеоролог.

По его словам, сейчас высота сугробов в разных районах Москвы составляет от 18 до 29 см.