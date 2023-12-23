Глава "Росгосцирка" заявил, что номера с роботами дают цирковому искусству новый уровень

Сергей Беляков отметил, что "подобные проекты способны активно популяризировать цирковое искусство и робототехнику среди подрастающего поколения и образование в этой сфере"

ТАСС, 23 декабря. Использование технологий, в том числе в области робототехники, в цирковом искусстве выводит его на новый уровень, считает генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков. Он прокомментировал новое робототехническое шоу WOW с участием 12 полноразмерных роботов модели Promobot V.4, премьера которого прошла в Рязанском государственном цирке.

"Внедрение технологий в цирковую сферу - это новая ступень развития отрасли. Это огромный шаг искусства навстречу инновациям, подобные проекты способны активно популяризировать цирковое искусство и робототехнику среди подрастающего поколения и образование в этой сфере. Уже в самое ближайшее время цирковые представления с участием роботов порадуют зрителей своими технологичными решениями", - приводятся слова Белякова в сообщении компании "Промобот".

Как добавил гендиректор компании "Промобот" Максим Чугунов, такие элементы популяризируют и цирковое искусство, и робототехнику. Подготовка к шоу заняла семь месяцев. Инженеры и постановщики обеспечили беспрепятственный выезд на сцену большого количества роботов, создали нестандартную хореографию. В ходе шоу роботы перемещались по сцене, танцевали и взаимодействовали со зрителями.

Разработчики добавили, что в шоу использовался нестандартный и сложный алгоритм навигации с помощью ультразвукового позиционирования. Это позволяет определять точность положения объекта до сантиметров. Стандартный оптический метод позиционирования не мог стабильно работать из-за светового оформления сцены.

Пермская компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы компании работают в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.