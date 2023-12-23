Российский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом в Египте

Мероприятие прошло в Хургаде

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Около 450 детей встретили Новый год в курортном городе Хургада в Египте русскими народными песнями, хороводами и с новогодней елкой. Праздничный утренник прошел в амфитеатре музея Хургады, где собрались дети соотечественников, проживающих в Египте, их родители и десятки студентов, изучающих русский язык в городском университете.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, "новогодняя елка удалась на славу". По его словам, все номера понравились зрителям, особенно выход Деда Мороза, который по легенде спектакля "прибыл аж из самого Великого Устюга". Почетный гость зажег новогоднюю елку и раздал детям подарки.

Снегурочка представила музыкальный спектакль по мотивам сказки "Летучий корабль" в исполнении артистов творческой студии "Мандарин". Затем артисты городской студии "Elite" в национальных русских костюмах исполнили музыкально-хореографическую постановку "Метелица", во время которой зрители могли почувствовать атмосферу празднования Нового года в России с традиционными зимними хороводами, песнями и колядками.

Новогодний утренник был задуман и проведен Координационным советом организаций российских соотечественников и генеральным консульством России в Хургаде.