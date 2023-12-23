Миронов просит проверить публикации о якобы требованиях запретить елки в школах

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" также попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова в случае выявления этих фактов "обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить данные действия на наличие нарушения действующего законодательства, в том числе в сфере противодействия экстремизму"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить публикации в СМИ о якобы имеющих место требованиях запретить проведение в некоторых школах новогодних елок. Подписанное политиком письмо есть в распоряжении ТАСС.

Как указывает в тексте письма лидер партии, согласно сообщениям СМИ, в некоторых школах, "где обучается значительное количество детей мигрантов, их родители потребовали от администраций образовательных учреждений запретить" проведение мероприятий, посвященных Новому году.

Миронов просит главу Минпросвещения "взять под контроль проверку данных фактов и в случае их выявления обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить данные действия на наличие нарушения действующего законодательства, в том числе в сфере противодействия экстремизму". Также политик предложил "проверить законность нахождения на территории Российской Федерации семей данных мигрантов, законность получения статуса, позволяющего находиться" в стране с учетом того, что "иностранные граждане для получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство должны сдавать экзамен по русскому языку, истории и праву Российской Федерации".