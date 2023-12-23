В Лондоне задержали мужчину, укравшего дорожный знак с новым граффити Бэнкси

Он находится под стражей, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Один из двух мужчин, укравших с лондонской улицы дорожный знак STOP с новым граффити художника Бэнкси, задержан полицией. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"По подозрению в краже и нанесении ущерба городской собственности задержан один мужчина. Он находится под стражей", - говорится в заявлении столичного управления полиции.

У похитителя, который открутил и сорвал знак со столба, а позже убежал с ним на глазах у многочисленных свидетелей, был сообщник, помогавший ему удержаться на столбе. Информации о том, кто именно из них был задержан, а также о местонахождении знака с граффити, пока нет. Британские газеты обращают внимание на тот факт, что знак был украден всего через полчаса после того, как Бэнкси подтвердил, что является автором появившегося на нем рисунка.

На красный восьмиугольник уличный художник добавил изображения трех летящих боевых дронов. Несмотря на то, что он не пояснил суть своей работы, СМИ королевства уверенно интерпретируют ее как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.

Антивоенная тема является одной из основных в творчестве Бэнкси, а произведения, посвященные палестино-израильскому конфликту, он создает уже больше 20 лет. В 2005 году художник посетил Палестину, нарисовав несколько больших граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от территории Израиля.

История Бэнкси

Бэнкси - один из самых востребованных уличных художников современности. Долгие годы ему удавалось сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Однако в одном из ранних интервью, на которое вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание в прошлом месяце, еще молодой художник, нижняя часть лица которого закрыта, разрешает журналисту называть его Робби, отвечая на вопрос, можно ли использовать его полное имя - Роберт Бэнкс. Однако не исключено, что и в этом случае речь идет о псевдониме или вымышленном имени.

Фирменный стиль Бэнкси - реалистичные черно-белые граффити, в которых он поднимает вопросы социального неравенства, лицемерия властей, а также наиболее злободневные темы, включая пандемию COVID-19. Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные £18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).