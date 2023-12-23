На севере Италии прошла манифестация против закрытия мечетей

На акцию протеста в Монфальконе собрались 8 тыс. человек

РИМ, 23 декабря. /ТАСС/. 8 тыс. человек, преимущественно мусульмане, собрались на акцию протеста в городе Монфальконе на северо-востоке Италии. Как сообщает газета Corriere della Sera, представители мусульманской общины со всего региона выступают против решения местного мэра Анны Марии Чизинт закрыть мечети.

Выступавшие на импровизированном митинге отмечали, что являются гражданами Италии, платят налоги, говорят по-итальянски и делают вклад в развитие страны, а лишение их права посещать места религиозного культа нарушает конституционные принципы. Манифестанты принесли флаги Италии и ЕС, а на единственной растяжке написали: "Мы все жители Монфальконе. Нет разделению".

Ранее Чизинт, представляющая партию "Лига", уже принимала решения, которые квалифицировались как дискриминационные в отношении обширной мусульманской общины. Так, минувшим летом она издала распоряжение о запрете купания одетыми в море. Это напрямую касалось мусульманских женщин, приходящих на местный пляж в закрывающей тело и голову одежде - чадре или бурке.

В дни утренников в школах по поводу наступающего Рождества в другом северном городе под Падуей (область Венето) разгорелась полемика, поскольку учителя местной школы заменили в рождественских песнях имя Иисуса на звуки "ку-ку" и подходящую по рифме фразу "в синем небе". Как пояснялось, это было сделано, чтобы не дискриминировать мусульманские семьи, которые не отмечают католический праздник. В защиту традиционных ценностей Италии, таких как Рождество, выступил губернатор области Венето Лука Дзайя. Как отмечалось, уважение интересов отдельных людей не может вести к дискриминации других.

В правящей коалиции Италии звучат предложения о "защите традиции Рождества", что предполагает установку во всех школах в обязательном порядке рождественских вертепов - сцен рождения Христа. Во многих школах, где религия входит в обязательную программу, ученики мастерят вертепы. Как правило, в классах висит католический крест. Ранее было несколько случаев, когда представители других религий и атеисты добивались, в том числе в европейских инстанциях, чтобы кресты снимали.