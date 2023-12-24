Россияне в новогодние праздники будут отдыхать с 30 декабря по 8 января

Новый год и Рождество

Выходные, которые совпадают с нерабочими днями 6 и 7 января, перенесли на 10 мая и 31 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы - с 30 декабря по 8 января, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

Так как 30 и 31 декабря в 2023 году выпадают на субботу и воскресенье, общая продолжительность новогодних каникул составит десять дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года и завершатся 8 января 2024 года включительно.

Выходные, которые совпадают с нерабочими днями 6 и 7 января, перенесли на 10 мая (пятница) и 31 декабря (вторник).