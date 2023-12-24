В Рособрнадзоре заявили, что число заданий в ЕГЭ о СВО в будущем будет увеличиваться

При этом в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года, отметил руководитель ведомства Анзор Музаев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем будет увеличиваться. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, его содержание утверждено до 1 сентября 2023 года.

"То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов - прим. ТАСС) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию", - сказал Музаев, отвечая на вопрос.

В ЕГЭ-2024 такие задания предусмотрены в экзамене по истории. Согласно проекту демонстрационного варианта, опубликованному на официальном сайте Федерального института педагогических измерений, в задании №2 выпускнику необходимо расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В задании №5 выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников - командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка - Ясиноватая.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.