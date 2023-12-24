В Гидрометцентре не ожидают сильных морозов в Москве в новогоднюю ночь

Новый год и Рождество

Прогнозируется много снега и до минус 7 градусов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Много снега и небольшой мороз ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз на 31-е число такой: ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градусов днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем, но точный прогноз мы дадим на следующей неделе", - сообщил он.

По словам Вильфанда, праздничная ночь точно будет со снегом. "Снега будет вдоволь. Сейчас высота снежного покрова - 18-29 см в зависимости от района. И она начнет подрастать на следующей неделе", - сказал он.

Метеоролог добавил, что 1 января 2024 года погода, по предварительным данным, существенно не изменится.