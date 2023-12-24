В Саратовской области в 2024 году планируют трудоустроить 15 "земских учителей"

За три года участия региона в программе победителями конкурсного отбора стали 78 учителей

САРАТОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области в 2023 году трудоустроили по программе "Земский учитель" 16 человек. В следующем году к программе планируется привлечь 15 педагогов, сообщил ТАСС зампред правительства - министр образования региона Михаил Орлов.

"В этом году по программе "Земский учитель" у нас поступило 43 заявки, в результате победителями стали 16 человек. Они заместили учительские вакансии в 11 районах области, среди которых Дергачевский, Ершовский, Озинский районы. В следующем году мы рассчитываем, что еще 15 педагогов направятся работать в сельские школы благодаря этой программе", - сказал Орлов, пояснив, что число участников определяется федеральной квотой и возможностью муниципалитета предоставить жилое помещение для педагога.

По его словам, за три года участия области в программе победителями конкурсного отбора стали 78 учителей. Они направились работать в школы 27 муниципалитетов Саратовской области. Участникам полагалась единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

"Программа позволяет оказать поддержку педагогическому сообществу региона и привлечь молодых квалифицированных учителей в школы сельской местности. Такое решение позволит обеспечить равенство образования детей в городских и сельских школах", - добавил Орлов.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект действует с 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет.