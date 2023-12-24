Штайнмайер в рождественском обращении призвал немцев сплотиться перед лицом вызовов

Президент Германии считает, что год оставил много вопросов без ответов

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам призвал немцев сплотиться перед лицом тех вызовов и угроз, которые существуют в мире и вокруг страны. Текст распространила канцелярия главы государства.

"Мы сможем двигаться вперед только вместе, а не тогда, когда каждый уйдет в свой мир", - сказал Штайнмайер. В этом году, по его словам, мир показал свою темную сторону, царящие в нем страдания и разрушения, а также ненависть и насилие. Он упомянул и происходящее на Украине. "И с осени мы с ужасом наблюдаем за зверствами ХАМАС и жертвами войны на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент ФРГ.

Год, по его утверждению, оставил много вопросов без ответов. В следующем году, как напомнил Штайнмайер, Германия отметит 75-летие собственной демократии. "Наша конституция - это то, чем мы можем гордиться", - отметил он. "Этот фундамент до сих пор хорошо поддерживал нашу страну, даже когда ситуация становилась более сложной. И я убежден, что он будет продолжать поддерживать нас в будущем", - заключил президент Германии.

Президент ФРГ обращается к гражданам с рождественской речью с 1970 года. Первым президентом, выступившим с обращением к немцам на Рождество, был Густав Хайнеман. До этого рождественскую речь обычно произносил канцлер. Сейчас глава правительства Германии выступает с новогодним обращением.

Штайнмайер является президентом ФРГ с 12 февраля 2017 года. В феврале 2022 года он был переизбран на второй срок. В 2023 году Штайнмайер произносит свою седьмую рождественскую речь.