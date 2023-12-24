В центре Каракаса прошел праздник русского языка и народного творчества

В программе были экспозиция репродукций картин "художников-сказочников" и интерактивное представление

КАРАКАС, 24 декабря. /Корр. ТАСС Макеев Михаил/. Цифровое представление "Тайные смыслы русских народных сказок и их героев" и интерактивный проект "Вечёрка" прошли в субботу в Муниципальном совете Каракаса, который расположен на центральной площади имени Симона Боливара.

Организаторами праздника русского языка и народного творчества по проекту "Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка" выступили министерства культуры и иностранных дел РФ и ФГБУК Росконцерт при поддержке посольства России в Венесуэле, Россотрудничества и мэрии Каракаса.

"В Венесуэле мы находимся с большим проектом по продвижению русского языка за рубежом. Он начался в Танзании, продолжился в Мьянме, в Венесуэле и в конце этого года закончится в Марокко", - сообщила преподаватель МГУ русского языка как иностранного Анна Жижикова корреспонденту ТАСС. "Проект направлен на популяризацию русского языка и, конечно, когда мы говорим о русском языке нельзя не упомянуть русскую культуру, русскую музыку, русское искусство", - подчеркнула она. "Здесь, в Венесуэле кроме занятий по русскому языку, сегодня мы поговорим о тайных смыслах русских сказок, привезли очень интересный проект "Вечёрка" - это русские народные забавы, которые раньше в долгие зимние вечера скрашивали быт наших предков", - рассказала преподаватель МГУ.

В столичном Муниципальном совете развернуты репродукции картин "художников-сказочников": Васнецова, Врубеля, Рериха. Зрители не только прослушали, но и сами попробовали прочитать сказку на русском языке, использовав QR-код сайта "Пространство русских сказок и былин". Собравшимся подробно рассказали о типичных положительных и отрицательных героях русских сказок.

Венесуэльцы и российские соотечественники приняли участие в интерактивном представлении "Вечёрка", организованном Российской академией музыки имени Гнесиных. Участники в игровой форме познакомились с русскими традициями народного творчества: песнями, танцами, музыкой и народными играми.

"Состоявшиеся представления и мероприятия были очень интересными, наши соотечественники и венесуэльцы остались очень довольны, для них открылось новое видение наших русских сказок и нашего философского отношения к жизни", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Венесуэлы Вера Лядских. Она подчеркнула, что здесь было много выпускников российских и советских вузов, молодежи, которая интересуется Россией, русским языком, литературой, русской жизнью".