В регионах Урала и Сибири ожидается экстремально теплая погода

В Гидрометцентре прогнозируют температуру воздуха на 12-15 градусов выше нормы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экстремально теплая погода прогнозируется в регионах Урала и Сибири на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях - около 0 градусов, в Алтайском крае - до плюс 6 градусов. "На Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края - около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах", - подчеркнул он.

Потепление связано с перемещением теплых воздушных масс из Атлантики, отметил метеоролог. По его словам, теплая погода к середине недели распространится на большую часть территории России. "Нигде не будет значительных отрицательных аномалий, но очаг тепла будет, конечно, на Урале и в Сибири", - уточнил Вильфанд.