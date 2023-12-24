Первый с 2020 года рейс "Аэрофлота" прибыл из Москвы в Гонконг

Рейс из Шереметьево приземлился в 10:00 по местному времени

ГОНКОНГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первый более чем за три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Москвы в Гонконг. Об этом свидетельствуют данные электронного табло международного аэропорта бывшей британской колонии.

Рейс из Шереметьево приземлился в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году на фоне антиковидных ограничений. После восстановления рейсов полеты из Москвы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Они будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Airbus A330.

Как ранее сообщили ТАСС в управлении по развитию туризма города, число посетивших Гонконг российских туристов за первые 10 месяцев текущего года выросло в 37 раз, до 40,8 тыс. человек. Общее число прибывших в эту бывшую британскую колонию туристов за указанный срок составило около 26,8 млн человек.