Рособрнадзор заявил, что новая модель высшего образования не предполагает изменений в ЕГЭ

Руководитель ведомства Анзор Музаев пояснил, что многие связывают внедрение болонской системы образования и ЕГЭ из-за того, что они появились в одно время, но в целом они друг от друга никак не зависят

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новая модель высшего образования в РФ, которая заработает во всех вузах с 1 сентября 2025 года, не предполагает внесения изменений в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ), он полностью устраивает вузы. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ - это два в одном) - это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов, организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших. Сейчас экзамен самодостаточен. Те шкалы, которые есть, то содержание, которое есть, абсолютно удовлетворяют высшие учебные заведения", - сказал он.

Музаев пояснил, что многие связывают внедрение болонской системы образования и ЕГЭ из-за того, что они появились в одно время, но в целом они друг от друга никак не зависят. "ЕГЭ - это совершенно отдельная история. Новая модель высшего образования поменяет подходы, но никак ЕГЭ не влияет это", - отметил он.

О новой системе

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.

По данным Минобрнауки РФ, полный переход вузов на новые стандарты планируется с 1 сентября 2025 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.