Сальдо заявил, что в Херсонской области проведут новогодние праздники

При этом глава региона напомнил о продолжающем действие военном режиме, во время которого запрещено устраивать фейерверки

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. В Херсонской области решили не запрещать новогодние мероприятия для детей, но пройдут они с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Праздничные новогодние мероприятия для детей в Херсонской области будут проведены. Конечно, с соблюдением необходимых мер безопасности. Задача взрослых - обеспечить детям радость и веселье несмотря ни на какие сложности", - сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что в области продолжает действовать режим военного положения, во время которого устраивать фейерверки не разрешается.

Украинские войска ежедневно наносят удары по гражданской инфраструктуре на левом берегу Днепра. Мирные жители получают ранения и погибают. Из-за угрозы обстрелов в регионе не проводят массовые мероприятия.