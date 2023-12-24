В Сочи трем пассажирам задержанного рейса стало плохо

Они отказались от полета

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Трем пассажирам задержанного из-за непогоды в Сочи рейса в Москву стало плохо, они отказались от полета. Задержанный борт отправился в Москву, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"По пассажирам авиакомпании Smartavia: после возвращения воздушного судна с запасного аэродрома, в период нормализации погодных условий, данный борт должен был вылететь по маршруту Сочи - Москва, но трое пассажиров отказались от полета, сославшись на плохое самочувствие. Госпитализация пассажирам не потребовалась. После снятия пассажиров с рейса в сопровождении медицинской службы аэропорта, борт был отправлен в аэропорт назначения в 23:40", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что двум женщинам и ребенку стало плохо из-за духоты в самолете Сочи - Москва. Сообщалось, что борт задерживался уже более чем на восемь часов из-за непогоды.

В Сочи сохраняются сложные метеоусловия, аэропорт работает по фактической погоде. На утро 24 декабря на запасных аэродромах находится четыре воздушных судна в связи с отдыхом экипажей, с начала суток обслужен 21 рейс на прилет и 28 рейсов на вылет. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В порту Туапсе ожидается сильный тягун, а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри высота волн может достигать 6 м.