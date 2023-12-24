Трассы горных курортов Сочи закрыли в связи с непогодой

Об их открытии сообщат дополнительно

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Горные курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром Поляна" закрыли горнолыжные трассы для катания в связи с непогодой в Сочи. Об этом сообщается в официальных Telegram-каналах курортов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями горнолыжные трассы сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется", - сообщается в Telegram-курорта "Роза Хутор".

"Красная Поляна" информировала о работе на курорте канатных дорог: Красная Поляна, Реликтовый лес, Вершина. Все горнолыжные трассы закрыты, согласно лавинному бюллетеню. Об открытии будет сообщено дополнительно.

О закрытии канатной дороги и горнолыжных трасс из-за опасности схода лавин говорится и в Telegram-канале курорта "Газпром Поляна".

В связи с неблагоприятными погодными условиями большинство объектов Сочинского национального парка закрыли для посещения, в том числе парк Дендрарий. Нацпарк рекомендует воздержаться туристам от прогулок по лесу. Рекреационные объекты "Агурское ущелье и водопады", "Орлиные скалы", территория национального парка в районе горы Большой Ахун работают в обычном режиме, сообщила пресс-служба нацпарка.

В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В порту Туапсе ожидается сильный тягун (течение), а в открытой части акватории на участке от Джубги до Магри высота волн может достигать 6 м. По данным властей Сочи, неблагоприятный прогноз сохранится в регионе до конца дня 25 декабря.