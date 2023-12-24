Туман в Сибири привел к задержкам вылета самолетов в шести городах

Задержки некоторых рейсов достигли 10-11 часов

ТАСС, 24 декабря. Задержки выполнения авиарейсов зафиксировали в шести городах Сибири из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Транспортные прокуроры Западно-Сибирской транспортной прокуратуры осуществляют надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили ТАСС, что причиной задержек рейсов стал туман.

По информации ведомства, в аэропорту Кемерова из-за этого задержали рейсы в Сочи, Москву, Новосибирск и Казань. В Барнауле задержали рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В Томске - в Красноярск, Стрежевой, Казань, Москву, Улан-Удэ, Москву, Новосибирск. Из Красноярска задержали рейсы в Томск и Стрежевой, а из Новокузнецка в Москву и Новосибирск, в Абакане задержали вылет в Сочи.

Задержки некоторых рейсов составляют около 10-11 часов. Транспортные прокуратуры следят за соблюдением прав пассажиров.