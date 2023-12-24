24 декабря, 08:54

Министр здравоохранения ЛНР рассказала о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер

По словам Натальи Пащенко, оно оценивается как удовлетворительное

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Состояние почти 90 детей из Луганской Народной Республики, снятых с поезда Тюмень - Адлер, оценивается как удовлетворительное. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

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"По информации, полученной от Министерства здравоохранения Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - написала министр.

Пащенко отметила, что остальные дети и 10 сопровождающих здоровы, уточнив, что у одного из сопровождающих обнаружили РНК вирус гриппа А.

Как отметила глава регионального Минздрава, 12 детей накануне были переданы законным представителям в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. "Из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок - здоров", - добавила Пащенко. По возвращении их в ЛНР, все дети будут находиться под наблюдением медиков Краснодонского района. 

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