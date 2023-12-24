Министр здравоохранения ЛНР рассказала о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер

По словам Натальи Пащенко, оно оценивается как удовлетворительное

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Состояние почти 90 детей из Луганской Народной Республики, снятых с поезда Тюмень - Адлер, оценивается как удовлетворительное. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

"По информации, полученной от Министерства здравоохранения Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - написала министр.

Пащенко отметила, что остальные дети и 10 сопровождающих здоровы, уточнив, что у одного из сопровождающих обнаружили РНК вирус гриппа А.

Как отметила глава регионального Минздрава, 12 детей накануне были переданы законным представителям в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. "Из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок - здоров", - добавила Пащенко. По возвращении их в ЛНР, все дети будут находиться под наблюдением медиков Краснодонского района.