В порту Сочи из-за непогоды ограничили судоходство

В городе прогнозируют ураганный ветер с порывами до 32 м/с

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Ограничения на выход судов в море действует в морском порту Сочи из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор порта Юрий Владимиров.

"Действуют ограничения на судоходство в связи с погодными условиями", - сказал Владимиров.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 м/с 24 декабря и опасности формирования смерчей над морем 25 декабря. По последним данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействовали более 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды пострадало 11 крыш домов, повалило более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на 24 декабря погиб один человек.