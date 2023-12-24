В Минпросвещения заявили, что новогодние елки пройдут во всех российских школах

В ведомстве отметили, что школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздничные елки пройдут во всех школах России, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год - это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей", - говорится в сообщении.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить публикации в СМИ о якобы имеющих место требованиях запретить проведение в некоторых школах этих мероприятий.

В Минпросвещения также отметили, что внеурочное занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России.