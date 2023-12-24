Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить его командира

Президент РФ считает, что подобное возможно только в российской армии

ТАСС, 24 декабря. Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в российской армии.

Речь идет о танкисте Николае Харченко, который 8 декабря получил из рук президента "Золотую звезду" Героя России. На следующей церемонии высшей госнаграды был удостоен весь остальной экипаж, но в тот момент младший сержант этого не знал.

"Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел - так же за бокалом шампанского - и говорит: "<...> Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я воевал", - пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем. "Настоящий мужчина, - похвалил он. - Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал".

Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. "Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно", - сказал он.

Помимо наград для товарища, боец тогда попросил о новом танке Т-90 для экипажа. "Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно! Привет ему передавайте!" - обратился Путин к военнослужащим.

Кадры общения опубликовал в Telegram-канале ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.