В Москве обновили фасады четырех вокзалов

На зданиях разместили фирменные логотипы, номера диаметров и названия станций крупными светящимися буквами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Световые вывески с названиями станций разместили на фасадах четырех вокзалов Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями, они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров. Внутри светящихся букв размещены экономичные светодиоды", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он добавил, что ранее такую вывеску установили на станции "Кунцевская" БКЛ метро, "это понравилось пассажирам".

Фасады обновили у городских вокзалов Аминьевская, Зеленоград-Крюково, Минская и Лихоборы МЦД. В рамках проводимых работ на зданиях разместили фирменные логотипы, номера диаметров и названия станций крупными светящимися буквами.