В нескольких регионах ПФО прогнозируют сильные снегопады

По данным МЧС, местами порывы ветра достигнут 20 м/с

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Снегопады с ухудшением видимости и усилением ветра прогнозируют в нескольких регионах Приволжского федерального округа 25 декабря, следует из данных, опубликованных на сайтах региональных управлений МЧС России.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об очень сильном снеге. В регионе может выпасть около 20 мм осадков менее чем за 12 часов, ожидается усиление ветра с порывами 15-17 м/с, ухудшение видимости до 500 м и менее, на дорогах снежные заносы.

Сильный снег и ухудшение видимости прогнозируют также в Удмуртии, в Пермском крае из-за осадков возможны обрывы линий электропередач. В Башкирии ночью 25 декабря в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, метель, гололед на дорогах. В Самарской области также не исключают снегопадов.