Вылет самолета из аэропорта Тюмени задержали на 14 часов

Задержка связана с технической неисправностью самолета компании "Аэрофлот"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/ Вылет самолета компании "Аэрофлот" задерживается в аэропорту Рощино в Тюмени. Об этом сообщается на информационном табло.

"Рейс Тюмень - Москва (Шереметьево). Время по расписанию - 06:55, расчетное время - 21:00 (мск)", - сообщается на онлайн-табло Рощино.

Задержка вызвана технической неисправностью воздушного судна. На рейс зарегистрированы 127 пассажиров, из них 5 детей. Транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств задержки и контролирует соблюдение прав граждан.

Кроме того, задержан рейс авиакомпании UTair до поселка Толька. Он должен был вылететь в 09:25, а по расчетам вылетит только в 15:00. Так же несколько рейсов были задержаны из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска. В этих городах, согласно данным Гидрометцентра, туман и низкая видимость.