Кабмин утвердил День работника органов госрегистрации прав на недвижимое имущество

Отмечать его предлагается 25 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило новый профессиональный праздник - День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Новый профессиональный праздник - День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - будет отмечаться зимой. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Праздничной датой предлагается сделать 25 декабря, так как именно в этот день в 2008 году указом президента был создан Росреестр. "День работника органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним пополнит число отраслевых профессиональных праздников. К ним, в частности, относятся День работников геодезии и картографии, который отмечается во второе воскресенье марта, и День кадастрового инженера, празднуемый 24 июля", - сообщили в кабмине.

Подписанным распоряжением Росреестру поручено в течение месяца закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.