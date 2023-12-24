В Сочи нарушенное из-за непогоды электроснабжение намерены восстановить до конца суток

Без света остаются около 12 тыс. человек

СОЧИ, 24 декабря. /ТАСС/. Восстановление электроснабжения в Сочи, нарушенного из-за непогоды, запланировано до конца суток. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Сочи со ссылкой на заместителя главы города Сочи Петра Северова.

"В настоящее время у нас остаются абоненты без электроснабжения - это в основном Лазаревский район, отдаленные села. Завершить работы по восстановлению [энергоснабжения] планируется до конца текущих суток. Котельные города, а также водозаборные сооружения, которые обесточены, подхвачены дизельными генераторами, и в настоящее время ресурс подается надлежащим образом", - приводятся в сообщении слова Северова.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что около 12 тыс. человек в четырех района Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды.

Ведомство также предупредило жителей Сочи и федеральной территории Сириус о сохранении неблагоприятных погодных условий в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 м/с 24 декабря и опасности формирования смерчей над морем 25 декабря. По данным властей Сочи, в работе по ликвидации последствий стихии задействованы более 400 человек и 100 единиц техники. Всего из-за непогоды пострадало 11 крыш домов, повалены более 80 деревьев. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что в результате падения дерева в Сочи в ночь на 24 декабря погиб один человек.