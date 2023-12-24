Рост турпотока в регионе связывают с открытием новых троп и проведением значимых мероприятий, как празднование 150-летия композитора Сергея Рахманинова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тамбовскую область в 2023 году впервые посетили более 1 млн туристов. Об этом сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров во время проведения дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В этом году Тамбовскую область впервые посетили более 1 млн туристов. Это на 18% больше, чем годом ранее. И мы ставим перед собой задачу в следующем году увеличить показатель на четверть", - отметил Егоров.

В 2023 году в регионе прошли мероприятия, посвященные 150-летию композитора Сергея Рахманинова, также в области открыли двухдневный туристический маршрут "Зоя. На родине героя", посвященный 100-летию со дня рождения советской разведчицы Зои Космодемьянской. Поток туристов связан и с новыми тропами, которых сейчас в Тамбовской области 27 общей протяженностью около 135 км, расположенных, в том числе на заповедных территориях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

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