В Рособрнадзоре готовы разработать ЕГЭ по "Основам безопасности и защиты Родины"

Руководитель службы Анзор Музаев отметил, что для разработки экзамена по предмету сначала необходимо создать образовательный стандарт, учебник и программу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор готов разработать и включить в линейку ЕГЭ экзамен по новому предмету "Основы безопасности и защиты Родины", если будет такая необходимость. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он пояснил, что для разработки экзамена по предмету сначала необходимо разработать образовательный стандарт, учебник и программу, а вузы в случае заинтересованности должны включить его в перечень для поступления.

"В первую очередь это, наверное, вузы министерства обороны, министерства просвещения. Если они совместно после выполненной работы по разработке стандарта, учебника и программы придут к выводу, что нужен экзамен, и вузы его готовы учитывать, то мы готовы его разработать и включить в линейку ЕГЭ. Но для этого нужен смысл этого экзамена для выпускника, который заключается в поступлении в вуз и учете этого экзамена на выбранной специальности. Пока таких запросов и обращений в Рособрнадзор мы не видим, если они будут, то мы готовы их отрабатывать", - сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос.

О предмете

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", куда в том числе вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Новый предмет появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Изменения в образовательные стандарты с его учетом планируется принять до 1 марта 2024 года.

Минпросвещения РФ опубликовало проект приказа, согласно которому в рамках дисциплины школьники пройдут основы законодательства РФ, обеспечивающие национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз, освоят элементы начальной военной подготовки, в том числе воинские уставы, требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Учащиеся должны будут знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

Вместе с этим в предмет войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Кроме того, в рамках предмета будут преподавать медицинские основы (навыки первой помощи, знания о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний).

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 25 декабря в 08:30 мск.