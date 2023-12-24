Непогода в Дагестане привела к повторным отключениям света у 107 тыс. потребителей

Отключения также зафиксировали в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Повторные массовые отключения электроснабжения зафиксированы в Дагестане из-за сильного ветра, по состоянию на 10:00 мск обесточены более 107 тыс. потребителей, сообщает Минэнерго России. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Энергетики также восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение ряда регионов Центральной России.

"На 10:00 (мск) отключенными оставались потребители Рязанской области - 35,3 тыс. чел., Владимирской области - 18 тыс. чел., Ярославской области - 5 тыс. чел", - следует из распространенного сообщения. Восстановлением заняты в общей сложности 147 бригад: более 300 человек и свыше 150 единиц специальной техники.

Аварийно-восстановительные работы также продолжаются в новых регионах, где на 10:00 мск число отключенных от электроснабжения потребителей ДНР сократилось до 16 тыс., ЛНР - до 30,5 тыс.