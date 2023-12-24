В Петербурге установили закладной камень будущего Большого Смоленского моста

Церемония состоялась на Октябрьской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Закладной камень установили на месте строительства Большого Смоленского моста, который станет 20-й по счету разводной переправой в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Церемония состоялась на Октябрьской набережной, в ней приняли участие губернатор Александр Беглов и представители строительного комплекса города.

"Сорок лет в нашем городе не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку. 800 тыс. жителей ждут новый мост. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман - шесть полос движения, трамвайное движение, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Большой Смоленский мост соединит правый и левый берега Невы на самом большом промежутке в черте города - между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Новая переправа создаст еще один обход исторического центра. Как рассказали в Смольном, длина моста составит 1,6 км, ширина - 38 м.

"В настоящее время на площадке проводится вынос коммуникаций, организованы места для приема строительных материалов", - добавили в администрации.