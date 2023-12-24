В Москве прошла презентация рождественской песни Захаровой

По словам официального представителя МИД РФ, текст произведения "Рождество. В добрый час!" получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Презентация песни "Рождество. В добрый час!" состоялась в Доме приемов МИД РФ. Слова для нее написала официальный представитель министерства Мария Захарова, музыку - белорусский композитор Леонид Ширин, содействие проекту оказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Музыкальное произведение стало совместным российско-белорусским проектом, направленным на сохранение и укрепление традиций России, Белоруссии и в целом христианского мира. Текст песни, по признанию Захаровой, получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил, - сказала Захарова. - Три года ушло на поиск соавторов. И помог нам встретиться с белорусскими партнерами государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На базе детского центра "Спамаш" песню записала его звезда - Ксения Галецкая, лауреат многих международных премий".

Исполнение дипломат сравнила с "ангельским пением" и назвала этот голос "божьим даром". "Голос, музыка и чувство, которое было заложено в проект, - оно совпало", - отметила Мария Захарова.

Сама 16-летняя Галецкая присутствовала на мероприятии онлайн в образе Снегурочки. "Если у вас сейчас есть какие-то проблемы или невзгоды, то, прослушав эту замечательную песню, вы можете вспомнить, что вокруг вас всегда витает любовь, и что все будет хорошо", - отметила исполнительница.

Художественное оформление

Кроме того, вклад в работу над проектом внес советский и российский художник Никас Сафронов. Его работы легли в основу клипа песни. "Для многих рождество - это святыня. Любой шаг в сторону может вызвать нарекания. И вдруг пришла в голову идея сделать не столько клип, столько визуализацию, музыкальную открытку. И нам пришел на помощь, откликнувшись с любовью, Никас Сафронов. Мы включили его работы на тему православия, рождества, всех наших новогодних праздников в эту визуализацию", - поделилась Захарова.

"Да, она [песня] детская. Но мне кажется, ее могут петь все. И самое главное, что она несет в себе радость, свет и любовь. И каждый, кто участвовал в этом проекте, мы все вложили свою любовь в эту историю", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Премьера песни прошла в день рождения Захаровой.