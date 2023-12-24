В Россию въехало рекордное число машин из Польши через КПП в Калининградской области

Как сообщили в отделении по связям с общественностью областной таможни, через пропускной пункт "Мамоново-2" проехали более 640 машин с иностранными номерами

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Рекорд по въезду легковых автомобилей зафиксировали на российско-польской границе в Калининградской области. За последние сутки через пропускной пункт "Мамоново-2" на территорию РФ въехали более 640 машин с иностранными номерами, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

"21-24 декабря на российско-польском участке границы пропуск легковых транспортных средств на въезд в Российскую Федерацию существенно увеличился. Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин - 640, а всего за три дня - 1 738. В час сотрудники ТП МАПП (таможенного пункта многостороннего автомобильного пункта пропуска - прим. ТАСС) "Мамоново-2" оформляют от 25 до 32 транспортных средств", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подавляющее большинство автомобилистов (99,9%) - это русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в Россию, используя Калининград как транзитный пункт. Оттуда они отправляются в Москву, Санкт-Петербург и другие города самолетом и поездами. Как пояснили ТАСС, автомобили на это время оставляют на долгосрочной стоянке внутри региона. Оставшиеся 0,1% от въезжающих - это поляки, литовцы и чехи. Автомобили с российскими номерами в данном случае не учитывались.

Проезд в область через таможенный пост МАПП "Багратионовск" Калининградской областной таможни, также расположенный на российско-польском участке границы, свободен. Еще два пункта пропуска, МАПП "Мамоново-Гроново" и МАПП "Гусев-Голдап", были закрыты по решению польского правительства.